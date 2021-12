Nach Rückkehr aus Abu Dhabi : Aus für Australian Open? Rafael Nadal positiv auf Corona getestet

Nach seinem Comeback beim Turnier in Abu Dhabi muss Tennis-Superstar Rafael Nadal erneut pausieren. Er ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

1 / 3 Nach viermonatiger Pause hat Rafael Nadal beim Turnier in Abu Dhabi sein Comeback gegeben. Getty Images Nun der Schock bei der Rückreise nach Spanien: Nadal wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Getty Images Der Spanier befindet sich in Quarantäne. Ob er nun im Januar an den Australian Open teilnehmen kann, ist noch unklar. USA TODAY Sports

Darum gehts Tennis-Superstar Rafael Nadal wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Er spricht von «einigen unangenehmen Momenten».

Ob er dennoch an den Australian Open teilnehmen kann, ist nun unklar.

Knapp einen Monat vor den Australian Open ist der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er von Abu Dhabi nach Spanien zurückgekehrt ist. Das gab der 35 Jahre alte Tennisstar am Montag in den sozialen Netzwerken bekannt. Als Konsequenz liess der Spanier seine Turnierplanung für den Saisonauftakt in Australien offen. Er habe «einige unangenehme Momente», berichtete Nadal über seine Infektion. Er habe sich zurückgezogen und seine Kontakte über das positive Testergebnis informiert. «Ich bin zuversichtlich, dass es mir nach und nach besser gehen wird», so Nadal weiter.

Der Sechste der Weltrangliste hatte erst in den vergangenen Tagen nach mehr als viermonatiger Pause aufgrund einer Fussverletzung sein Comeback beim Einladungsturnier in Abu Dhabi gegeben. Zuvor hatte er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz gestanden und anschliessend seine Saison 2021 vorzeitig beendet.

Ursprünglich hatte Nadal geplant, vom 3. Januar an in Melbourne an einem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open teilzunehmen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 17. Januar.

