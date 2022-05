Gründe unbekannt: Aus für die Sommerbar vor dem KKL, weil die Bewilligung nicht erteilt wurde 

Vor dem Kultur- und Kongresszentrum KKL in der Stadt Luzern wird es in diesem Sommer keine Sommerbar geben.

Seit 2014 konnte man vor dem KKL in der Sommerbar Dock 14 in schönster Umgebung verweilen.

Im Juni soll der Pilotversuch «Mediterrane Nächte» starten

In Schweigen hüllt sich auch das KKL und will auf Anfrage nichts dazu sagen. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass sowohl die Stadt wie auch der Kanton im Stiftungsrat des Trägervereins des KKL vertreten sind, welche auch Besitzerin des Gebäudes ist. Fraktionschefin Mirjam Fries sagte gegenüber «Zentralplus»: «Es wird gemunkelt, dass die Stadt Luzern schlicht nicht mehr so viel Kommerzialisierung auf öffentlichem Grund haben will.» Ob dem tatsächlich so ist, kann bezweifelt werden, weil von Juni bis September in Luzern der Pilotversuch «Mediterrane Nächte» stattfinden soll. In diesen Monaten ist es interessierten Betreibern und Betreiberinnen testweise möglich, ihre Gartenrestaurants oder die Terrassen länger als bis Mitternacht geöffnet zu haben.