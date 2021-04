Statements via Instagram

«Unsere Kräfte sind am Ende»

Am Ende appellieren sie an ihre Hater: Ihre Kräfte seien am Ende. «Bitte hört damit auf, uns, unsere Familien und Unterstützer:innen anzugreifen und zu bedrohen.»

Ihre Follower und Followerinnen begrüssen den Entscheid. Die angestossene Debatte sei gut und ebenso die Konsequenz, das Produkt vom Markt zu nehmen, so die Mehrheit der Stimmen. «Der Shistorm ist jedoch einfach ‘ne Nummer zu viel», schreibt eine Userin stellvertretend für viele. Eine andere kommentiert: «Ich bin zwar Feministin, aber das, was an Hass auf euch zugerollt kam, ist asozial!» Und Nachhaltigkeits-Influencerin Loisa Dellert fügt an: «Ich finde euren Schritt stark und wünsche euch, dass die Leute euch in Ruhe lassen und verstehen, wie Fehlerkultur funktionieren sollte in diesem Fall.»