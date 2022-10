Zürich : Credit Suisse will Hotel am Paradeplatz für 400 Millionen Franken verkaufen

1 / 5 Das Hotel Savoy am Paradeplatz soll verkauft werden. Tamedia/Urs Jaudas Mit dem Verkauf der Immobilie will die CS die eigene Liquidität erhöhen. Tamedia/Urs Jaudas Die Online-Zeitung «Inside Paradeplatz» schätzt den Wert der Immobilie auf etwa 400 Millionen Franken. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Die Credit Suisse hat ein Verkaufsverfahren für das Hotel Savoy eingeleitet.

Der Verkauf könnte der angeschlagenen Grossbank etwa 400 Millionen Franken einbringen.

Geld, das die CS vor dem anstehenden Umbruch gut gebrauchen könnte.

Die Credit Suisse plant den Verkauf einer der letzten grossen Immobilien in ihrem Portfolio. So will sich die krisengeschüttelte Bank von dem Hotel Savoy am Paradeplatz trennen, wie «Inside Paradeplatz» berichtet. Gemäss der Zürcher Online-Zeitung dürfte der Verkauf der Immobilie der CS rund 400 Millionen Franken einbringen.

«Notsignal der Kingsize-Klasse»

Gleichzeitig ordnet «Inside Paradeplatz» den geplanten Verkauf als «ein Notsignal der Kingsize-Klasse» ein. Wie das «SRF» berichtet, hat eine CS-Sprecherin die Pläne inzwischen gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigt: «Die Bank hat sich entschieden, ein Verkaufsverfahren für das Hotel Savoy einzuleiten.»

Auch andere Liegenschaften habe die Credit Suisse in den letzten Jahren bereits verkauft – nicht zuletzt den Bürokomplex Üetlihof, in dem die CS weiter zur Miete ist. Gemäss dem SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch steht die Bank kurz vor einem grossen Umbruch mit Hunderten Stellen, die gestrichen werden sollen. «Es ist für die Bank schwieriger geworden, an Geld zu kommen», so Rentsch. Der Verkauf des Hotel Savoy käme da gerade recht.

Das 1838 gegründete Traditionshotel ist derzeit geschlossen und befindet sich im Umbau. Künftig wird es von der Mandarin-Oriental-Gruppe unter dem neuen Namen Mandarin Oriental Savoy betrieben.

Hast du dein Konto bei der CS? Ja, trotz allem. Früher einmal, aber ich habe mich entschlossen, zu wechseln. Nein, ich war noch nie bei der CS. Ich setze komplett auf Krypto und Bargeld. Zeigt mir die Antworten!

Die Aktie der Credit Suisse hat sich zuletzt wieder leicht erholt und liegt am Donnerstag bei 4.29 Franken. Am Montag war das Wertpapier bis auf 3.52 Franken gesunken. Im November letzten Jahres war die Aktie noch mehr als zehn Franken wert gewesen. Nachdem die Bank im Juli in den Quartalszahlen erneut massive Verluste vorlegen musste, verliess der frühere CEO Thomas Gottstein die CS. Seit dem 1. August leitet Ulrich Körner die Geschäfte.