Wil SG – Aus gespendeten Haaren werden Perücken für krebskranke Kinder

Wer lange Haare hat, konnte diese kürzlich in einem Coiffeur-Salon in Wil SG spenden.

«Der Tag war ein voller Erfolg. Gerade in der momentanen Corona-Situation war es herzerwärmend, zu sehen, wie viele Menschen etwas Gutes tun möchten», sagt Sandra Rhyner, Coiffeuse mit Salon in Wil SG. «In der Vorweihnachtszeit haben die Leute ein grosses Herz», sagt Rhyner. Das zeigte sich auch am Mittwoch. Insgesamt elf Kundinnen und Kunden haben sich an diesem Tag von ihren langen Haaren verabschiedet, um etwas Gutes zu tun. Die Haare werden zu Zöpfen geflochten und dann abgeschnitten. Mit den gesammelten Haaren werden Perücken erstellt. Diese werden dann an Kinder gespendet, die an Krebs oder anderen Krankheiten leiden, welche Haarverlust verursachen, wie zum Beispiel Alopecia Areata – kreisrunder Haarausfall.