In Paris festgenommen : Aus Lil Babys Auto strömte Cannabis-Geruch

Der US-Rapper Lil Baby wurde in Paris in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er mit 20 Gramm Gras erwischt wurde.

Der US-Rapper Lil Baby ist in Paris in Polizeigewahrsam genommen worden.

Der US-Rapper Lil Baby ist nach Angaben aus Polizeikreisen in Paris mit Cannabis erwischt worden. Der 26-Jährige sei wegen Drogenbesitzes in Polizeigewahrsam genommen worden, hiess es am Donnerstagabend in der französischen Hauptstadt. Auch US-Basketballer James Harden sei bei dem Vorfall kontrolliert, aber nicht festgenommen worden.