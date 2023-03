Alex Murdaugh: Schuldspruch wegen Doppelmord

Alex Murdaugh : Aus Netflix bekannt – Prominenter US-Anwalt schuldig gesprochen

In einem aufsehenerregenden Prozess wurde Alex Murdaugh für den Mord an seiner Frau und seinem Sohn schuldig gesprochen. Ihm drohen bis zu 60 Jahre Haft.

In einem in den USA mit riesigem Interesse verfolgten Prozess ist der bekannte Anwalt Alex Murdaugh des Doppelmordes für schuldig befunden worden. Die Geschworenen sahen es am Donnerstag in Walterboro im Bundesstaat South Carolina als erwiesen an, dass der 54-Jährige seine Ehefrau und seinen Sohn erschossen hat. Dem Anwalt droht damit eine lebenslange Freiheitsstrafe.