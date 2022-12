WM 2022: Aus oder nicht aus? Japans Tor sorgt für Diskussionen

«Das ist eine Millimeter-Entscheidung»

Und auch andere Fussball-Exponenten waren sich uneins. «Das ist eine Millimeter-Entscheidung. Wenn ich das so sehe, würde ich sagen, das ist okay», sagte TV-Expertin Almuth Schult am Abend in der ARD. Spaniens Trainer Luis Enrique war von den im Netz kursierenden Bildern regelrecht irritiert. «Ich habe ein Bild gesehen, das muss manipuliert sein. Das kann nicht das wirkliche Bild sein. Es muss manipuliert sein», sagte Enrique kurz nach Mitternacht im Pressekonferenzraum des Chalifa International Stadions von Al-Rajjan.

Video-Überprüfung ging lange

Ex-Fussball-Star Michael Ballack meinte im Magenta-Studio: «Die Entscheidung ist kontrovers und falsch. Du hast eine eventuelle Aus-Entscheidung, die nicht klar belegbar ist, korrigiert. Sie haben es korrigiert, obwohl es nicht beweisbar ist, weil es keine Torlinien-Entscheidung ist.» Zur Erklärung: Im Gegensatz zur Torlinie gibt es bei der Torauslinie kein automatisches technisches Hilfsmittel. Es war deshalb eine der längsten Video-Überprüfungen bei diesem Turnier. Gomes sah sich die Szene nicht selbst am Monitor an, sondern bekam die Entscheidung aufs Ohr.

Die Fussball-Experten von Collinas Erben nahmen sich der Szene auch an. Auf Twitter schrieben sie: «Wird in einer Situation das Tor gegeben, dann kann der VAR nur eingreifen, wenn sich zweifelsfrei belegen lässt, dass der Ball zuvor im Toraus war. Ansonsten bleibt es bei der getroffenen Entscheidung, also dem Tor.» Man wisse nicht, ob der VAR Bilder genutzt habe, die die Öffentlichkeit nicht kenne. Ein Journalist von ESPN twitterte derweil, dass er Zugriff auf das Video der Torlinienkamera erhalten habe und dieses beweise, dass der Ball im Spielfeld gewesen sei – also alles korrekt.