Martin Stäger: Aus Respekt für getöteten Gemeindepräsidenten – Dorffest in Wengen abgesagt

1 / 6 Am Mittwochabend wurde die Leiche von Gemeindepräsident Martin Stäger in Lauterbrunnen gefunden. Tamedia Tatverdächtig ist gemäss Kantonspolizei Stägers Ehefrau H.K*. Gemeinde Lauterbrunnen Nun ist das Dorffest in Wengen von Freitagabend abgesagt. Facebook/IG1268Wengen

Darum gehts Mitten in Wengen, das zur Gemeinde Lauterbrunnen gehört, hätte am Freitag ein Dorffest stattfinden sollen.

Die Organisatoren wollten einen Anlass, bei dem man wieder einmal zusammenkommen und miteinander reden kann.

Aus Respekt für den getöteten Gemeindepräsidenten Martin Stäger ist das Fest nun abgesagt.

Nach dem gewaltsamen Tod von Gemeindepräsident Martin Stäger steht die Gemeinde Lauterbrunnen im Berner Oberland unter Schock. Am Freitagabend hätte in Wengen, das zur Gemeinde gehört, ein Dorffest stattfinden sollen. Wie Organisatorinnen und Organisatoren auf Facebook schreiben, ist der Anlass nun abgesagt – in Gedenken an Stäger.

«Es wäre nicht möglich gewesen, den Anlass durchzuführen», sagt George Widmer, Mitglied der IG hinter dem Fest, zu 20 Minuten. Das Dorffest hätte laut Widmer mitten in Wengen stattfinden sollen und richtete sich vor allem an die Einheimischen, aber auch an Besucherinnen und Besucher und Touristen. Es wäre das erste Dorffest der IG Wengen gewesen. Bei der Organisation habe man auch mit der Politik Kontakt gehabt – auch mit Gemeindepräsident Stäger.

«Wollten, dass die Leute zusammenkommen»

Wie viele Leute gekommen wären, kann Widmer nicht abschätzen. «Wenn man etwas zum ersten Mal macht, hat man eigentlich keine Ahnung. Es ist auch nicht so wichtig, dass ein Haufen Leute kommt», sagt er. «Wir haben das Fest initiiert, weil wir wollten, dass wir wieder etwas mehr zusammenkommen, miteinander reden, den Kontakt pflegen. Wir hatten das Gefühl, dass bei uns etwas fehlt. Es gibt diese Stammbeizen nicht mehr, wo man sich früher getroffen hat.»

«Unsere Gemeinde ist weitläufig und wir haben gehofft, dass Leute aus Wengen, Lauterbrunnen, Mürren und allen anderen Orten zusammenkommen», sagt Widmer.

Das Ziel sei, aus dem Fest einen jährlichen Anlass zu machen. Ob die erste Ausgabe schon 2022 stattfinden kann, ist unklar. «Wir haben das Fest aus Respekt für Martin Stäger für den Moment abgesagt und besprechen jetzt intern, ob es an einem anderen Zeitpunkt stattfinden soll», sagt Widmer.

Stiftung Unesco-Welterbe trauert

In Trauer ist auch die Stiftung Unesco-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, bei der Stäger Stiftungsrat war. Die Gemeinde Lauterbrunnen gehört zum Welterbe-Gebiet. Auf Twitter schreibt die Stiftung: «Unser Erbe war auch sein Stolz».

Martin Gertsch, Bergführer aus Wengen, schreibt auf Twitter: «Ein unglaublich fürchterliches Ereignis. Wir kennen das Ehepaar sehr gut, waren regelmässig zusammen unterwegs.»

Polizei konnte nur Tod feststellen

Am Donnerstag informierte die Kantonspolizei Bern über den Einsatz in Lauterbrunnen. Am Mittwochabend war eine Meldung eingegangen, dass eine Frau einen Mann tödlich verletzt habe. In einem Haus im Gässli fanden die Einsatzkräfte einen Mann mit schweren Verletzungen vor. Sie konnten nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen, wie die Polizei schrieb.

Stägers Ehefrau H.K.* wurde nach einer umfangreichen Fahndung in Lauterbrunnen festgenommen. Sie wurde auf die Polizeiwache mitgenommen und befindet sich derzeit in Haft.

* Name der Redaktion bekannt.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.