Aus Sicherheitsgründen: Bub (7) mit Down-Syndrom aus Betreuung ausgeschlossen

Der sieben Jahre alte Louis ist Träger des Down-Syndroms. Nachdem er ein Jahr lang die Schule in La Roche FR besucht hatte, wechselte er in eine Sonderschulklasse nach Bulle. «Die Regelschule hatte nicht die Mittel, um ihn zu betreuen», erklärt der Vater Christophe Bise gegenüber «La Liberté». Der Kanton habe der Familie jedoch versichert, dass ihr Sohn immer von der ausserschulischen Betreuung (AES) seiner Wohngemeinde profitieren könne. Seit Herbst 2022 besuchte Louis während der Schulferien an zwei Nachmittagen pro Woche die AES in La Roche. «Wir wollten, dass er im Sinne der Sozialisierung und Integration mit anderen Kindern aus dem Dorf verkehren kann», so Bise.