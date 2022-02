Absage der Olympia-Abfahrt – «Lieber kein Rennen als ein unfaires Rennen»

Nun ist klar: Die Abfahrt findet am Montag um fünf Uhr (Schweizer Zeit) statt.

Am Sonntag musste die Olympia-Abfahrt der Männer abgesagt werden.

Drei Mal wurde die Abfahrt der Männer am Sonntagmorgen verschoben . Um 13 Uhr Ortszeit kam dann die Meldung: Das Rennen kann nicht stattfinden. 42 Athleten waren von der Absage betroffen. Darunter vier Schweizer. Rogentin, Hintermann, Odermatt und Feuz machten sich nach der Absage auf schnellstem Weg abseits der Rennpiste zurück auf den Weg ins Olympiadorf.

Mit der Absage konnten die Fahrer durchaus umgehen. Wie Swiss-Ski-Trainer Tom Stauffer gegenüber dem SRF sagt: «Man hat ja wie gewusst, dass es so kommt. Es ist keine grosse Sache.» Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer sagt: «Wir sassen oben und haben uns bereits darauf eingestellt, dass es länger dauern könnte.» Besonders, da die Startzeit nie weniger als eine Stunde entfernt war, konnte auch das Nervenkostüm geschont werden. Kjetil Jansrud, der am Samstag Fis-Renndirektor Markus Waldner noch stark kritisierte, sah es ähnlich: «Wir haben in Ruhe Karten gespielt.