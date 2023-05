Mike Egger: Aus Spargründen – SVP will Nationalräten die Mittagspause kürzen

Die Arbeitslast im Parlament sei so gross, dass man das Amt kaum noch als Miliz-Politiker stemmen könne. In dieser Klage sind sich praktisch alle Mitglieder einig.

Rund 130’000 Franken pro Jahr verdient eine Nationalrätin oder ein Nationalrat. Dafür arbeiten diese praktisch Vollzeit, klagen viele. Vom Milizparlament, das in Sonntagsreden gerne beschworen wird, sei man in der Praxis weit entfernt, klagte kürzlich GLP-Fraktionschefin Tiana Moser im «Tagesanzeiger».

Kürzere Mittagspause statt mehr Geld!

Des Weiteren will er den Bundesrat in die Pflicht nehmen. Dieser bringe neben vielen wichtigen Geschäften auch immer mehr Unnötiges. So versteht Egger nicht, warum das Parlament stundenlang über Werbeverbote, gendergerechte Schreibweise, oder die Social Media Manager der Departements debattieren müsse.

«Diese Debatten sind eine Ressourcenverschwendung des Parlaments», sagt Egger. Generell solle der Bundesrat vermehrt Regelungen den Kantonen überlassen, es gäbe die Tendenz in der Landesregierung, zu viel an sich reissen zu wollen, findet der St. Galler, der seine Ideen in der gerade beginnenden Sommersession als Vorstoss einreichen will.