Offener Beinbruch: Sion-Boss Constantin fährt mit Lamborghini Freund über den Fuss

Cristian Constantin hat am vergangenen Samstag aus Versehen einen Kollegen angefahren.

Bitte was? Bei der Lektüre eines Artikels in der Westschweizer Zeitung «L’illustré» reibt man sich die Augen: Christian Constantin habe mit seinem Lamborghini seinen eigenen Kumpel angefahren. «In einer Sekunde haben wir einen magischen Abend in einen Albtraum verwandelt», wird der 66-Jährige zitiert.