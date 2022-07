Vertrauliche Analyse : Ausbleiben von russischem Gas ein «realistisches Szenario»

Seit Montag steht die russische Pipeline Nordstream 1 still. Sie ist die Hauptader für russisches Erdgas von Russland nach Deutschland. Offiziell laut Wartungsarbeiten. Laut Betreibergesellschaft sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. Laut « Sonntagsblick »-Recherchen ist der Unterbruch des Gashahns aber aus politischen Gründen erfolgt.

Ein Lieferstopp werde als «grundsätzlich möglich» eingeschätzt. Laut einem Hinweis, den die NDB erhalten habe, sollen sich die Gaslieferungen zumindest reduzieren. Zum Zug könnte sie kommen, falls Russland in der Ukraine grössere Geländeverluste erleidet.

In der Analyse soll der NDB ebenfalls vor einer Kontingentierung von russischen Gas-Lieferungen warnen, was zu einer Kettenreaktion führen könnte. Schweizer Haushalte und Unternehmen würden womöglich in Existenznöte geraten.