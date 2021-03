die Motivation zur Flucht: «Ich bin ein Bauch- und Gefühlmensch. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, mein Kopf sagte mir, dass ich meine Liebe zu Hassan der Gefängnisdirektion melden müsste. Aber ich kriegte diesen Rank nicht», sagt Angela Magdici, die nach ihrer Hochzeit mit Hassan nun Angela Kiko heisst.

den Abend der Flucht: Sie sei richtig nervös gewesen, sagt Angela. «Ich musste mehrere Male aufs WC aus Angst vor der bevorstehenden Flucht.» Als der zweite Nachtdienst sich verabschiedet hatte, ging sie zu Kikos Zelle und befreite ihn. «Er kam raus, gab mir einen Kuss. In dem Moment wusste ich: Jetzt ist es so weit, jetzt gibt es kein Zurück mehr.» Dann verliessen die beiden das Gefängnis und flüchteten.

die Flucht: Angela beschreibt den Moment, als sie und Hassan ins Auto stiegen und in Richtung Italien davonfuhren, als grosse Erlösung: «Die Nervosität nahm mit jedem Kilometer ab. Und es war ein tolles Gefühl, nach drüben zu schauen und zu sehen, dass Hassan neben mir sitzt.» Tief in der Nacht überquerten sie die Grenze zu Italien: «Als der Grenzwächter uns durchwinkte, sagte ich zu Hassan: Schau es gibt einen Gott.»

die Zeit, als sie unentdeckt in Italien lebten: Angela und Kiko bezogen eine Wohnung in Romano di Lombardia nahe der italienischen Stadt Bergamo. Obwohl Angela die Wohnung als schmuddelig in Erinnerung hat, sagt sie: «Diese paar Wochen, die ich mit Hassan zusammen hatte, war die Zeit meines Lebens.» Irgendwann ging ihnen das Geld aus, weshalb sich Hassan um Arbeit bewarb. Ohne Erfolg.

die Verhaftung in Italien: Weil sich ihre Perspektiven immer mehr verschlechterten, entschlossen Hassan und Angela, ein Video adressiert an die Schweizer Strafverfolgungsbehörden zu drehen. «Wir wollten einen Deal schliessen. Wir stellen uns, dafür wird mir ein fairer Prozess garantiert», sagt Kiko dazu. Der Schuss ging nach hinten los. Dank des Videos konnten die italienischen Ermittler das Paar lokalisieren. «Als sie an die Türe klopften, wusste ich, es ist vorbei», sagt Angela. «Weil wir die Türe nicht öffneten, stürmten sie kurzerhand die Wohnung.»

Kikos Vergangenheit: «Ich bin mit einem verurteilten Vergewaltiger zusammen», ist sich Angela bewusst. «Er hat seine Vergangenheit, genau wie ich meine habe. Das ist seit wir zusammen sind kein Thema mehr», so Angela. Und Kiko fügt an: «Ich habe Fehler gemacht in meiner Vergangenheit. Zum Glück habe ich Angela kennengelernt: Ohne sie hätte ich in Freiheit sicher wieder Blödsinn gemacht.»

die gemeinsame Zukunft: Angela und Kiko dürfen drei Mal die Woche während zehn Minuten telefonieren. Dazu kommt ein wöchentlicher Besuch von zwei Stunden, die dem Paar zugestanden wird. Hassan hat Dreiviertel seiner Haftstrafe verbüsst. Ob er danach ausgeschafft wird, ist noch unklar. Angela jedenfalls lernt schon mal Arabisch: «Wer weiss, vielleicht ist das eine Vorbereitungshandlung», sagt sie.