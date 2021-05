Strategie von Bund verlangt - «Ausbreitung dieser Mückenart wird zu grosser Gefahr für die Bevölkerung»

Virus der Gekrümmten

Das Chikungunyafieber ist eine mit Fieber und Gelenkbeschwerden einhergehende tropische Infektionskrankheit, die durch Stechmücken übertragen wird. Charakteristisch sind starke Gelenkschmerzen, die zu einem gebeugten Gang führen. Das Wort Chikungaya bedeutet denn auch «der gekrümmt Gehende» und stammt aus der Sprache der Makonde in Tansania. Bei den meisten Betroffenen ist der Krankheitsverlauf mild, bleibende Schäden oder Todesfälle sind selten. Grössere Ausbrüche der Krankheit traten bis jetzt vor allem in Indien, Südostasien, im südlichen Afrika, in der Karibik und Südamerika auf. In Europa waren Infektionen bislang vorwiegend auf rückkehrende Tropenreisende zurückzuführen. Seit einigen Jahren kommt es aber auch zu lokalen Übertagungen in Italien und Spanien. Dort wurde die RNA des Virus auch in der Tigermücken-Population nachgewiesen. In der Schweiz sind Infektionen meldepflichtig. (Quelle: Wikipedia)