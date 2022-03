Pandemie in der Schweiz – Corona-Fallzahlen steigen wegen Omikron-Untervariante wieder

In der Schweiz ist derzeit die Omikron-Variante BA.2 für die meisten Covid-19-Fälle verantwortlich.

Der Subtyp BA.2 der Omikron-Variante ist in der Schweiz auf dem Vormarsch.

Knapp drei Wochen nach dem Ende der Corona-Massnahmen in der Schweiz , beobachten die Experten und Expertinnen der Swiss Covid Science Task Force einen Anstieg des R-Werts (Reproduktionszahl): Lag dieser Mitte Februar signifikant unter eins, ist er seit dieser Woche signifikant über eins.

Die nationale Covid-19 Science Task Force erklärte am Montag im neuesten wissenschaftlichen Update zur epidemiologischen Lage, dass der steigende Trend auch in Abwasserproben beobachtet werde. Der Anstieg der Fallzahlen betreffe auch die über 60-Jährigen, «was zu einem Anstieg der Hospitalisierungen in den nächsten Tagen führen könnte», schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Konkret: Im Gegensatz zu letzter Woche nehmen die Spitaleintritte und die Belegung der Intensivbetten nicht mehr signifikant ab.