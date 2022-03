Hitzkirch LU - Ausflügler missbrauchen Blumenwiese als Parkplatz

Autos aus der ganzen Schweiz

Das Problem ist nicht neu. Schon seit bald 20 Jahren werde ungefragt in die Wiese parkiert. Seit Beginn der Pandemie hat sich das Problem jedoch verschärft. «Die Schäden und das Geschmiere entsteht vor allem bei Tauwetter am späteren Nachmittag», sagt Beatrice Bütler auf Anfrage. Diesen Winter sei es an einem schönen Sonntag ausgeartet: Rund 60 Autos waren auf der Wiese dicht an dicht parkiert. Autokennzeichen aus vielen verschiedenen Kantonen seien darunter gewesen. «Es fehlt der Anstand und Respekt bei den Ausflüglern», sagt Bütler. «Ich parkiere mein Auto ja auch nicht im englischen Rasen anderer Leute.»