Mehr Abfall wegen Corona

Ausflügler müllen die Kuhweiden zu

Wegen des Coronavirus machen mehr Leute Ausflüge und Ferien in der Region. In der Innerschweiz nimmt Littering seither zu. Das ist gefährlich für Kühe.

«Seit Beginn der Corona-Krise machen die Leute vermehrt Ausflüge und Ferien in der näheren Umgebung, was eigentlich erfreulich ist, aber leider auch eine Kehrseite hat, die nicht sein müsste», sagt Daniel Blättler, Geschäftsführer der Bauernverbände Obwalden, Nidwalden und Uri, zur «Nidwaldner Zeitung» (Bezahlartikel).

Denn: Seither habe Littering in der Region zugenommen, so Blättler. «In den vergangenen Wochen berichteten mehrere Landwirte, dass die Menge des liegen gebliebenen Abfalls auf den Weiden zugenommen hat», sagt er. Weggeworfenen Güsel findet man laut ihm an diversen Stellen: Nämlich dort, «wo Weiden an beliebte Wander- und Spazierwege angrenzen».