Neuseeland : Ausflugsboot kollidiert mit Wal – fünf Vogel-Beobachter sterben

Bei einem Bootsunglück vor der Südinsel Neuseelands sind am Samstagmorgen um etwa zehn Uhr Ortszeit fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister des Ortes Kaikoura, Craig Mackle, erklärte, das mit elf Personen besetzte Boot sei am Samstag möglicherweise mit einem Wal kollidiert. Die Meeressäuger seien in dem Gebiet heimisch, zudem sei die See zum Zeitpunkt des Unglücks völlig ruhig gewesen, zitierte ihn die Zeitung «New Zealand Herald». Die anderen Passagiere konnten unverletzt aus dem 8,5 Meter langen Boot geborgen werden. Vor Ort waren mehrere Helikopter und sowohl private Schiffe als auch die Küstenwache. Auch Taucher waren im Einsatz.