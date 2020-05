Tourismus Schweiz – Zwischen Bangen und Hoffen

Ausflugstipps Lenk-Simmental

Zwischen Bangen und Hoffen – wie geht es mit dem Tourismus in der Schweiz weiter? Wie gehen Direktbetroffene mit der aktuellen Situation um? 20 Minuten besucht während einer Woche die ganze Schweiz. Heute trafen wir in Lenk den CEO der Bergbahnen: Nicolas Vauclair.

Die Restaurants und die meisten Hotels sind geschlossen, die Bergbahnen auch. Hier in der Lenk im Berner Oberland um diese Jahreszeit ein normales Bild. Die Hochsaison steht noch vor der Türe. Wie in vielen Tourismusregionen ist man gespannt, was der Sommer bringen wird. «Der Personentransport mit Social Distancing wird bestimmt eine Herausforderung werden», sagt Nicolas Vauclair von den Lenk-Bergbahnen. Zusammen mit seinem Team arbeitet er in der Talstation Betelberg an Konzepten. Für die Bergbahnen selber sei die Sommersaison weit weniger erträglich als die Wintersaison. «Es würde uns dennoch freuen, wenn wir die Bergbahnen baldmöglichst wieder betreiben könnten», schliesslich gehe es dabei nicht nur um sie, sondern um eine ganze Tourismusregion. «Laufen die Bergbahnen, kommen die Touristen, steigen in Hotels ab und verpflegen sich in den Restaurants», sagt Vauclair.