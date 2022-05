Spreitenbach: Ausgebrannte Fahrzeuge und eingestürzte Lagerhalle – Schaden nach Grossbrand ist enorm

Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte, gingen am Sonntag kurz vor 16.30 Uhr erste Meldungen bezüglich eines Grossbrandes im Spreitenbacher Industriequartier ein. Meldungen zufolge waren bis zu 30 Meter hohe Flammen aus einem Lagergebäude sichtbar. Ebenfalls kam es zu einer starken Rauchentwicklung , die über mehrere Kilometer zu sehen war.

Der Brandausbruch erfolgte in einer Lagerhalle, in welcher diverse Materialien eingelagert waren, so unter anderem auch Bitumen. Erschwerend für die Einsatzkräfte kam starker Ascheflug hinzu, welcher unter anderem ein Strassenbord entlang der Autobahn A1 in Brand setzte. Bedingt durch diesen Umstand mussten ein Fahrstreifen wie auch die Ein- und Ausfahrt Spreitenbach vorübergehend gesperrt werden.