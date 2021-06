Mit gefährlichen Chemikalien beladen : Ausgebranntes Frachtschiff mit Mikroplastik sinkt vor Sri Lanka

Das vor Sri Lanka ausgebrannte Container-Schiff ist kurz davor zu sinken. Das Frachtschiff ist mit gefährlichen Chemikalien und Mikroplastik beladen, wodurch bereits Schaden an der Unterwasserwelt angerichtet wurde.

Am 20. Mai kam es auf dem Containerschiff «X-Press Pearl» zu einem Brand. Ursache dafür war vermutlich ein undichter Salpetersäure-Behälter.

Ein ausgebranntes und mit Mikroplastik und Chemikalien beladenes Frachtschiff ist dabei vor Sri Lanka zu sinken. Dies begann am Mittwochmorgen, als die Marine das Schiff in tieferes Gewässer ziehen wollte, wie ein Marinesprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Präsident Gotabaya Rajapaksa habe das Verschieben des Schiffs kurz davor angeordnet, damit es nicht gleich in der Nähe des Haupthafens des Landes untergeht.