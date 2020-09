«Wir sassen am See und wunderten uns, dass um diese Zeit noch Leute im Dunkeln unterwegs sind. Als wir dann die Tiere sahen, trauten wir unseren Augen nicht», berichtet ein Leser-Reporter. Mehrere Alpakas waren am Montagabend gegen 21 Uhr auf dem Seeweg in Steinach SG unterwegs Richtung Horn. «Ich versuchte sie aufzuhalten - sie machten aber keine Anstalten zu stoppen und folgten dem Weg über die Hängebrücke.» Der Leser-Reporter habe dann die Polizei informiert, die bereits Bescheid wusste über die ausgebüxten Tiere. «Kurze Zeit später war in der Ferne Blaulicht zu sehen.»