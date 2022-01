Eine kuriose Rettungsaktion für einen Hund hatte in England Erfolg. Der betörende Geruch einer frisch gebratenen Wurst lockte Millie in Sicherheit.

England : Ausgebüxte Hündin wird per Wurst an Drohne in Sicherheit gelockt

Ein an einer Drohne angemachtes Würstchen rettet einem kleinen Hund das Leben. 20 Minuten/dsc

Darum gehts In England lief ein Hund davon und geriet in gefährliches Gebiet, das drohte, zu überfluten.

Freiwillige Helfer kamen auf die Idee, den verängstigten Hund mittels einer Wurst, die an einer Drohne hängt, in Sicherheit zu locken.

Die Rettungsaktion gelang. Zwar verschwand das Tier dann wieder, konnte aber schliesslich zwei Tage später eingefangen werden.

Die Rettungshündin Millie entlief am 13. Januar bei einem Spaziergang in der südenglischen Grafschaft Hampshire. Da sie weit weggelaufen war, alarmierte der besorgte Besitzer die Freiwilligenorganisation Denmead Drone Search and Rescue (DDSI), die auf das Retten verschollener Haustiere spezialisiert ist. Nachdem der Hund eine grosse Strecke zurückgelegt hatte, strandete er in einem Watt, das bei Flut überflutet werden kann, wie CNN berichtet.

Gross angelegte Suchaktion zunächst ohne Erfolg

Die Freiwilligen machten sich zunächst zu Fuss und in Kajaks auf den Weg, um Millie, einem Jack-Russell-Whippet-Mischling, näher zu kommen. Auch die Küstenwache, die Feuerwehr und die Polizei wurden eingeschaltet. Da die Hündin jedoch so verängstigt war, riskierten die grossen Bemühungen, sich ihr zu nähern, dass sie sich noch weiter entfernte und in grössere Gefahr geriet.

Am Sonntag hatte einer der Freiwilligen dann die grosse Idee: Warum nicht ein Würstchen von einer Drohne baumeln lassen, um Millie aus der Ferne in Sicherheit zu locken? Es war bereits der dritte Tag, den die Hündin in der Schlammlandschaft zubringen musste, und die Nerven waren am Ende. «Eine Nachbarin, die am Strand wohnte, kam heraus und sagte, sie würde die Wurst für uns braten. Sie stand unter grossem Druck, sie muss das Gefühl gehabt haben, dass die Welt auf ihren Schultern lastete», zitiert CNN Dennis, einen der Freiwilligen.

Die wohlduftende Wurst leitete den Hund in Sicherheit

Und siehe da, der Plan ging auf. «Die Schnur wurde um den Körper der Drohne und um die Wurst gebunden, so dass sie etwa zwei oder drei Meter baumelte – es war sehr schwer abzuschätzen, wie nah man am Boden war, aber es funktionierte irgendwie», so Helfer Dennis. Die Situation war kurios: «Die Leute gingen vorbei und wussten nicht, was los war, es war urkomisch.»

Millie folgte der Wurst aus dem Watt auf sichereren Boden. Aber ihre Eskapade endete dort noch immer nicht, denn sie lief weiter und landete schliesslich am Montag, dem 17. Januar, in einem Industriegebiet, wo sie wieder mit ihrem Besitzer vereint wurde. «Ich glaube, wir haben alle geweint, ich war so dankbar, dass sie es nach Hause geschafft hat», zeigt sich Dennis, dessen Rettungsaktion tatsächlich Erfolg hatte, erleichtert.