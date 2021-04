Fläsch GR, 04.04.2021: Auf der A13 kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein weisser BMW fuhr so knapp vor einem Kleinwagen ein, dass dessen Lenkerin nach links über die Überholspur ausweichen musste. Sie prallte in der Folge in die Mittelleitplanke. Lenkerin und Beifahrerin wurden verletzt. Der BMW fuhr weiter. Laut Auskunftspersonen, die hinter dem weissen BMW mit Zürcher Kontrollschild auf die A13 einfuhren, handelt es sich bei den Insassen des weissen BMW um ein Pärchen, das auf der Raststätte Heidiland vorher noch Blumen kaufte. Die Polizei sucht Zeugen.

Samedan GR, 05.04.2021: Am Piz Glüschaint kam es zu einem Bergunfall. Während des Abstiegs stürzte ein 43-jährige Schweizer rund 360 Meter in die Tiefe. Der Regaarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Güttingen TG, 05.04.2021: Nachdem ihr Zaun kurz vor Mitternacht durch das Wetter Schaden genommen hatte, büxte eine unbekannte Anzahl Schafe aus. Da sich die Tiere in die Nähe von Bahngleisen bewegten, alarmierte eine Person die Polizei. Die Besitzer der Schafe konnten ausfindig gemacht werden und die Tiere wurden zurückgeführt. Die Polizei schilderte den Vorfall in einem Facebook-Post mit dem Titel: «Schäfchen zählen einmal anders.»

«Wer nicht einschlafen kann, soll Schäfchen zählen. So lautet zumindest eine weit verbreitete Volksweisheit. Auf diese Schafe in Güttingen trifft aber eher das Gegenteil zu», so der Beginn eines Facebook-Posts der Kantonspolizei Thurgau mit dem Titel «Schäfchen zählen einmal anders». Eine unbekannte Anzahl Schafe ist am Montag kurz vor Mitternacht ausgebüxt. Ihr Zaun wurde durch das Wetter mit Wind und Schnee beschädigt. «Den Tieren kam die glorreiche Idee, bei bestem Frühlingswetter einen kleinen Spaziergang zu machen», heisst es weiter.