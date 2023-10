Schuhe passen jetzt farblich nicht mehr zusammen

Hailey Bieber trägt nur eine Socke, Sarah Jessica Parker vertauscht ihre High Heels. Was ist los an den prominenten Füssen?

Wie ziehst du deine Schuhe an? Ein Paar Strümpfe an die Füsse, dann das passende Schuhwerk? So machen es Prominente nun offenbar nicht mehr. Denn Hailey Bieber, Sarah Jessica Parker und Heart Evangelista überraschen mit ausgefallenen Looks an den Füssen.

Hailey Bieber setzt auf eine Socke – statt auf zwei. In einem Instagram-Post (Slide vier) versteckt sich ein Bild, das die Füsse der Ehefrau von Justin Bieber zeigt. Sie trägt rosafarbene Ballerinas, ihr linker Fuss ist bestrumpft, der rechte steckt nackt im Schuh. Warum das Model lediglich einen Strumpf trägt, bleibt offen.

Hailey Bieber mit Ein-Strumpf-Look

Bei der «Glamour» vermutet man jedoch, dass Hailey Bieber, die zurzeit oft auf Looks im Balletcore setzt, nun eben einfach noch einen Schritt weiter geht. So heisst es in einem Beitrag zum bieberschen Ein-Strumpf-Look: «Vielleicht soll die einzelne Socke also an das Sporttape erinnern, das ein professioneller Tänzer um einen verletzten Knöchel tragen könnte? Bieber ist diejenige, die früher Balletttänzerin war, sie wird es schon wissen.»

SJP zieht mit

Sarah Jessica Parker trägt High Heels, die farblich nicht zusammenpassen. IMAGO/ZUMA Wire

Oder kristallisiert sich hier ein Trend heraus, in dem es um verwirrende Fussbekleidung geht? Denn auch «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker bringt an ihren Füssen etwas durcheinander. Die Schauspielerin, die auch Schuhdesignerin ist, schritt bei der Herbstgala des «New York City Ballets» mit einem aussergewöhnlichen Look über den roten Teppich – sie überraschte mit verschiedenfarbigen High Heels. Parkers rechte Sandale ist roséfarben, die linke schwarz.

Das Schuhmodell passt zusammen, doch die Farben matchen nicht. IMAGO/Cover-Images

Ein Look, der auch als eine Hommage an die Serie «Sex and the City» zu verstehen ist. Parkers Seriencharakter Carrie Bradshaw setzt ebenfalls auf Unstimmigkeiten an den Füssen und trägt in einer Episode verschiedenfarbige High Heels.

«Zu verwirrt, um zu entscheiden»

Auch die philippinische Schauspielerin und Influencerin Heart Evangelista trug zur Mailänder Fashionweek im September Schuhe, deren Farben nicht zusammenpassten. Bei Instagram postet sie ein Bild des Looks und witzelt: «Wenn man zu verwirrt ist, um sich zu entscheiden.» Einer ihrer 11,6 Millionen Follower schreibt dazu: «Warum sollte man sich auf eine Farbe festlegen, wenn man beide gleichzeitig tragen kann?»

Heart Evangelista setzt auf Rot und Weiss. Für eine Farbe konnte sie sich nicht entscheiden. Instagram/iamhearte

Von ihren Fans häufen sich bei Instagram Bemerkungen dazu, dass das Schuh-Mixen nun im Trend sei. In einem Kommentar heisst es auch: «Unterschiedliche Schuhe wie Carrie Bradshaw.» Und wer weiss, vielleicht geht es ja bald auch für dich, ähnlich wie beim «Sex and the City»-Serien-Charakter, mit verschiedenfarbigen Schuhen in den Ausgang.