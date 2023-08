Ausgeliehener FCB-Stürmer Bradley Fink küsst GC-Wappen 

Ende Juli wechselte Bradley Fink per Leihe vom FC Basel zu den Grasshoppers. Was schon da klar war: Die Basler planen weiter mit dem 20-jährigen Stürmer. Eine Kauf- oder Übernahmeoption besitzt GC nämlich nicht. Bei Rotblau besitzt er noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

In den ersten drei Spielen gelang Fink noch kein Tor für die Zürcher. Am Samstag war es dann soweit. Bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Winterthur lief Fink in der siebten Minute ungehindert in den Sechzehner und traf per Lupfer. Den Treffer feierte er mit dem Küssen des GC-Wappens. Die ganze Geschichte? Nein. Wenige Stunden nach dem Match bereut Fink nämlich seine Kuss-Aktion.