Güsel sammelt sich in der Reuss - «Ausgerechnet bei der Kapellbrücke, wo alle Touristen durchgehen»

Die Wasserpflanzen in der Reuss in der Stadt Luzern sind aufgrund des warmen Wetters stark gewachsen. Immer wieder verfängt sich Müll darin. Touristinnen und Touristen ärgern sich.

Dass so viel Güsel im Fluss ist, liegt daran, dass die Wasserpflanzen aufgrund des warmen und sonnigen Septemberwetters stark gewachsen sind. In den Pflanzen verfängt sich dann der Müll.

Der Güsel sammelt sich ausgerechnet in der Nähe der Kapellbrücke, einem touristischen Highlight der Stadt Luzern.

Sowohl die Stadt, wie auch Luzern Tourismus haben vereinzelt negatives Feedback zum Müll erhalten. Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus betont aber: «Die Stadt Luzern ist ja sonst vergleichsweise sauber.»

Eine 20-Minuten-Leserin aus der Ostschweiz flanierte durch die Stadt Luzern. Im Bereich zwischen der Seebrücke und der Kapellbrücke war sie schockiert. In der Reuss sah sie jede Menge Güsel treiben. Masken, Pet-Flaschen und Aludosen haben sich kurz vor der Kapellbrücke in Wasserpflanzen verfangen. «Ich finde das keine gute Sache», sagt die Touristin und fügt an: «Ausgerechnet bei der Kapellbrücke, wo alle Touristen durchgehen.»

Die Wasserpflanzen sind in diesem Jahr besonders stark gewachsen. Philipp Arnold, Teamleiter Gewässer bei der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern, sagt auf Anfrage: «Der September war sonnig und warm, deshalb wuchsen die Wasserpflanzen im gesamten See stärker und reichen nun in den flachen Bereichen des Seeabflusses bis an die Wasseroberfläche.» Zudem sei das Reusswehr momentan nur wenig geöffnet und deswegen fliesse das Wasser langsamer ab. Das trägt dazu bei, dass sich andere Pflanzen aber auch Güsel in den Pflanzen verfangen und sammeln.

Stadt Luzern fischt regelmässig Güsel raus

Die Stadt Luzern fischt regelmässig Müll aus der Reuss. Thomas Schmid, Bereichsleiter des Strasseninspektorats, erklärt: «Mitarbeitende der Stadt fischen dann in langen Stiefeln in Ufernähe oder aus einem Boot den Güsel raus.» Laut Schmid ist es immer wieder der Fall, dass sich Abfall in der Reuss sammelt. «Der Müll sammelt sich meist an den gleichen Orten», so Schmid. Gerade an der Ecke zwischen der Bahnhofstrasse und der Seebrücke kommt es immer wieder zu Ansammlungen, weil da die Fliessgeschwindigkeit der Reuss tief sei. Vereinzelt gibt es dann laut Schmid auch negative Rückmeldungen bei der Stadt Luzern. Aber: «Gemessen an den Leuten, die tagtäglich am Reussufer entlang laufen, hat es wenig Güsel. Aber wenn er sich sammelt, fällt er schnell auf.» Die Stadt Luzern versucht aber, ihre Einwohnerinnen und Einwohner darauf zu sensibilisieren, Sorge zum öffentlichen Raum zu halten.

Auch bei Luzern Tourismus gab es auch schon Rückmeldungen. «Wir haben vereinzeltes Feedback per Mail erhalten», sagt Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation. Sorgen um das Image der Stadt Luzern mache man sich aber nicht. «So dramatisch ist die Situation nicht. Die Stadt Luzern ist ja sonst vergleichsweise sauber», so Gerardi.

Für Tiere soll keine Gefahr bestehen

Die Ostschweizer Touristin macht sich auch Sorgen um die Tiere: «Die Schwäne und Enten haben darin herumgepickt, als sie von den Pflanzen essen wollten.» Dass Plastik tödlich für Vögel sein kann, zeigte sich erst kürzlich im Kanton Schwyz. Ein seltener Mönchsgeier verendete, weil seine Verdauung mit Plastik blockiert war. Laut dem Kanton Luzern besteht aber keine Gefahr für die Tiere. Philipp Arnold sagt: «Die weggeworfenen Masken und Flaschen sind nicht gefährlich für Wasservögel.»