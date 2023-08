USA: Zoom ruft seine Mitarbeiter ins Büro zurück

Getty Images via AFP

Das Unternehmen hat die Remote-Arbeitsrevolution während der Pandemie massgeblich geprägt. Aber jetzt fordert auch der US-Softwareentwickler Zoom seine Mitarbeiter auf, ins Büro zurückzukehren. Laut einer Erklärung von Zoom gilt künftig ein «strukturierter hybrider Ansatz». Vorgesehen ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter , die in der Nähe eines Büros leben, «zwei Tage pro Woche vor Ort sein müssen», berichtet CNN.

Probleme nach Zoom-Boom

Zoom hatte in der Pandemiezeit ein enormes Wachstum verzeichnet. Der Videokonferenzdienst prägte besonders die Anfangsphase der Pandemie, da viele während der Lockdowns auf die Plattform zurückgriffen, um mit Freunden und Arbeitskollegen per Video zu chatten. Jetzt hat Zoom aber mit massiv sinkender Nachfrage zu kämpfen. So wurden rund 15 Prozent des Personals oder 1300 Personen entlassen, nachdem der pandemiebedingte Boom zurückgegangen war.