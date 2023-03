SVP Horw: Maximilian Holzer benutzt auf Wahlflyer Genderstern

Hofer will seiner Partei aber nicht in den Rücken fallen.

Dabei will die SVP gegen das Gendern ankämpfen. (Archivbild)

Maximilian Holzer druckte für den Kantonsrats-Wahlkampf in Horw LU Flyer mit einem Genderstern.

«Innovative und dynamische Umsetzung der Ideen und Anliegen der Mitbürger*innen»: Dieser Wahlslogan – mit Genderstern – ziert den Flyer von Maximilian Holzer der SVP Luzern, der in den Kantonsrat will. Dies berichtet «Zentralplus».

Kein Zurück mehr

Als das Programm Ende Januar vorgestellt wurde, waren die Flyer von Maximilian Holzer allerdings schon im Druck. Ein Zurück gab es laut dem Unternehmer nicht mehr. «Ich habe extra nachgefragt, ob man das noch ändern könne, denn ich will der Partei nicht in den Rücken fallen», so Holzer zu «Zentralplus».