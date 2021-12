Radikales Obstbaumfällen – Ausgerechnet im Thurgau wurden über eine Million Obstbäume gefällt

1 / 9 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden im Kanton Thurgau über eine Million Obstbäume gefällt. Pro Natura Thurgau / Markus Bürgisser Die Auswirkungen der Fällaktionen hatten grossen Einfluss auf das Landschaftsbild. Mosterei Möhl AG Die Gemeinde Roggwil TG im Jahre 1938, übersät von Hochstammobstbäumen. Gemeinde Roggwil / Gallus Hasler

Darum gehts Die Pro Natura Thurgau bietet seit rund 40 Jahren jedes Jahr Hochstammobstbäume zum Verkauf an.

Das Projekt startete als Reaktion auf die radikalen Fällaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Zwischen 1950 und 1975 wurden alleine im Kanton Thurgau über eine Million Obstbäume gefällt.

Grund dafür waren drohende finanzielle Verluste in Millionenhöhe.

Die Fällaktionen hatten gravierende Folgen für die Bauern und für die Natur.

An der diesjährigen Hochstamm-Aktion der Pro Natura Thurgau werden 1039 Hochstammobstbäume günstig an Interessenten verkauft. «Das ist zwar ein bisschen weniger als in den vorherigen Jahren, aber trotzdem ein zufriedenstellendes Ergebnis», sagt Markus Bürgisser, Geschäftsführer der Pro Natura Thurgau. Ziel der Aktion sei es, die Sortenvielfalt und den Obstbaumbestand zu erhöhen und damit Lebensräume für Vogel- und Insektenarten zu schaffen, sagt er weiter.

Die Aktion läuft seit rund 40 Jahren. Gestartet wurde sie als Reaktion auf die rigorose Baumvernichtung nach dem Zweiten Weltkrieg. «In den 80er-Jahren machte sich der extreme Rückgang der Hochstammobstbäume und damit der natürlichen Lebensräume für verschiedenste Tierarten bemerkbar. Mit der Hochstamm-Aktion wollen wir Anreiz liefern, zu günstigen Preisen etwas für die Umwelt zu tun», sagt Bürgisser.

Radikale Fällaktionen

Dass im Kanton Thurgau der Obstanbau aufgestockt wird, war nicht immer so. Im Gegenteil: In gross angelegten Fällaktionen wurden zwischen 1950 und 1975 gesamtschweizerisch über elf Millionen Obstbäume gefällt, über eine Million davon alleine im Thurgau. Wie es dazu kam, beschreibt der Historiker Franco Ruault in seinem kürzlich veröffentlichten Buch «Baummord».

«Ausgangspunkt war die Revision des Alkoholgesetzes im Jahre 1930. Dabei wurde die gesamte Obstverwertung und der Obstanbau verstaatlicht. Gleichzeitig wurde den Bauern eine Abnahmegarantie in Preis und Menge für ihr Obst zugesprochen», sagt Ruault. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Schweiz wichtige Absatzmärkte wie Deutschland und Italien, sagt er weiter. Um finanzielle Verluste in Millionenhöhe zu vermeiden, wurden die Kantonalen Obstzentralen ins Leben gerufen, welche mit ihren staatlichen Obstbauberatern die Fällaktionen organisierten.

«Bauern und Naturschützer wurden als ‹sentimentale Knorzi› belächelt.» Franco Ruault

Zusätzlich begünstigt wurden die Fällaktionen durch den Sinneswandel in der damaligen Gesellschaft. «Wirtschaftlicher Nutzen und Profitabilität rückten immer mehr in den Vordergrund. Die Massen an Obstbäumen wurden als Verlustgeschäft und Gegner des Fortschritts angesehen und auch als solche bekämpft», sagt Ruault hierzu. Zwar hätten sich die Bauern zum Teil vehement gegen die Abholzungen gewehrt und ab 1970 seien auch die Naturschützer auf den Plan getreten, sagt Ruault weiter. Aber: «Beide waren gegen die Kantonalen Obstzentralen machtlos und wurden als ‹sentimentale Knorzi› belächelt».

Der «Obstbaugeneral»

Vorangetrieben wurden die Fällaktionen zu einem grossen Teil von Ernst Lüthi, erster Kantonaler Obstbeauftragter im Thurgau. «Aufgrund seiner autoritären, rigorosen und kompromisslosen Art machte er sich schnell einen Namen als ‹Obstbaugeneral›. Seine Rolle in der systematischen Vernichtung der Obstbäume ist kaum zu unterschätzen», sagt Ruault. Lüthi sei nicht selten unangemeldet auf den Höfen der Bauern aufgetaucht, um die seiner Ansicht nach zu fällenden Bäume zu inspizieren, sagt Ruault weiter. «Dabei ist er zuweilen auch handgreiflich geworden. Ein Zeitzeuge, mit dem ich sprach, berichtete mir, dass Lüthi Bauern mitunter sogar an der Gurgel packte».

Rohe Amtsgewalt war aber nicht Lüthis einziger Ansatz, er wusste auch anderweitig Druck auszuüben. Er war es nämlich, der die damals sehr wichtigen Baumwärterscheine, eine Art Arbeitslizenz für Obstbauern, ausstellte. «Wenn nun ein junger Bauer zu Lüthi kam, um einen Schein zu beantragen, wurde er zuerst gefragt: ‹Ja hast du denn die Obstbäume des Vaters fällen lassen?› Denn wenn nicht, gab es auch keinen Schein», sagt Ruault. Damit hätten sich viele Bauern überzeugen lassen, denn die wenigsten wollten dem eigenen Sohn die Zukunft erschweren, sagt Ruault weiter.

«Viele Bauern waren verzweifelt und depressiv, sogar Selbstmord ist überliefert» Franco Ruault

Die radikalen Fällaktionen hatten weitreichende Konsequenzen. «Auf der einen Seite waren da die schweren psychischen Schäden, die durch das Abholzen bei zahlreichen Bauern ausgelöst wurden. Viele waren verzweifelt und depressiv, sogar Selbstmord ist überliefert», sagt Ruault. Auf der anderen Seite habe die Artenvielfalt und Biodiversität erheblich gelitten, insbesondere was Vogel- und Insektenarten angehe, sagt er weiter. Ausserdem: «Das Landschaftsbild wurde massiv beeinträchtigt. Regionen, die früher von Obstbäumen übersät waren, wirken heute kahl im Vergleich».

Mit seinem Buch will Franco Ruault die Geschichte dieses Tabuthemas erstmals ausführlich aufzeigen. Denn: «Das Kernproblem war die kompromisslose Orientierung zu wirtschaftlichem Wachstum und Fortschritt hin. Die drohenden finanziellen Verluste wurden zu personellen und biologischen Verlusten umgewälzt. Ich finde, auch heute sollte sich jede und jeder die Frage stellen: ‹Denke auch ich nur noch in Kosten und Nutzen?› Denn die Konsequenzen dieser Denkweise werden heute immer offensichtlicher», sagt Ruault abschliessend.