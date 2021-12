Unbekannter YB-Goalie – Ausgerechnet Rahmens Ex-Schützling soll den FCB verzweifeln lassen

In der Saison 2019/2020 debütierte er unter Patrick Rahmen in der Challenge League.

Am Mittwochabend empfängt Meister YB den FC Basel zum Knüller in der Super League.

Der Knüller zwischen YB und Basel wird am Mittwochabend für Nicholas Ammeter ein ganz besonderes Spiel werden. Der 21-Jährige kommt nach den verletzungsbedingten Ausfällen von David von Ballmoos und Guillaume Faivre zu seinem Startelf-Debüt im YB-Tor. Ausgerechnet gegen den FCB muss Ammeter also zur Feuertaufe antraben. Eine Chance für die Basler? «Er ist ein junger Goalie, der sich entwickelt hat. Ihn als Schwachstelle auszumachen wäre falsch», meint Rahmen. Aber: «Es wird sicher schwierig für ihn. Der Druck ist da, aber auf beiden Seiten.»

Rahmen weiss, wovon er spricht. Während seiner Zeit in Aarau machte der heutige FCB-Coach Ammeter zu Beginn der Saison 2019/2020 zur Nummer 1, es waren dessen erste Porfi-Einsätze überhaupt. Doch das Experiment verlief für beide nicht nach Wunsch. Ein Jahr nach dem dramatischen Barrage gegen Xamax und dem so knapp verpassten Aufstieg landete der FC Aarau am Saisonende nur auf Platz acht. Schon einige Spiele zuvor musste Rahmen seinen Spind im Brügglifeld räumen.