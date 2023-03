Basel: Ausgerechnet während Fasnacht – McDonald’s musste WCs schliessen

Wer an der Basler Fasnacht in der Innenstadt aufs WC muss, muss dies gut planen, damit es trotz grossem Menschendrang, der sogenannte «Druggede», reicht. Während der Fasnacht wird von den Beizen auch erwartet, dass ihre WCs allen offen stehen. Allerdings ist auf dem Marktplatz die Situation besonders prekär. Mangels öffentlicher Toiletten wurden der McDonald’s und die Brasserie Mövenpick förmlich überrannt. Bei der Brasserie wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, um den Ansturm zu kanalisieren, bei McDonald’s war die Toilette zeitweise ganz ausser Betrieb.

«Aufgrund von Vandalismus und Verstopfung sind unsere Toiletten leider ausser Betrieb», ist am Mittwochmorgen bei den Toiletten im ersten Stock des Schnellrestaurants zu lesen. «Am Dienstagabend waren die Toiletten durch die starke Nutzung leider verstopft, respektive defekt, sodass das Restaurantteam sich gezwungen sah, die Toiletten zu schliessen und den Sanitärservice zu rufen», schreibt die Medienstelle von McDonald’s Schweiz auf Anfrage. Ausgerechnet am Dienstagabend, als Tausende dem Guggenkonzert auf dem Marktplatz beiwohnten. Am Mittwoch waren die Toiletten wieder einsatzbereit.

«Der Ansturm ist extrem hoch», so das Restaurant weiter. Dabei sei man gerne für die Gäste da und lasse deshalb die WCs auch während der Fasnacht geöffnet. «Wir wünschen uns – wie die anderen Gastrounternehmen auch –, dass es an solchen Anlässen vermehrt temporäre öffentliche Toiletten geben würde. So könnten alle den tollen Event noch entspannter geniessen», so McDonald’s weiter.