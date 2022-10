Rohstoffe aus Russland: Ausgerechnet zum Wintersaison-Start drohen Winterreifen knapp zu werden

Die Liste der weltweit wichtigsten Hersteller zeigt: Rund 60 Prozent des Industrierusses kommen aus Russland. Für die Wirtschaft ist Russ unverzichtbar, wie der «Spiegel» schreibt. Der schwarze, pulverförmige Feststoff, der zum Grossteil aus Kohlenstoff besteht, wird kiloweise für die Produktion von Reifen genutzt. Daneben kommt er auch in Kosmetika, auf dem Bau oder bei Lacken und Wandfarben zum Einsatz. Auch die Elektroindustrie nutzt Russ wegen der hohen Leitfähigkeit als Zusatz in Lithium-Ionen-Batterien.

Trotz der hohen Preise habe die Garage so früh Winterreifen bestellen müssen wie noch nie. Deshalb seien die Lager gut gefüllt. «Aber wenn es kalt wird im November und viele noch die Reifen wechseln wollen, könnten Winterreifen knapp werden», so Schmid. Bereits jetzt könne es bei spontanen Kunden Lieferzeiten von einer Woche geben, was sonst am gleichen Tag da war.