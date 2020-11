Beim Biberlehrpfad in Oberbüren SG werden regelmässig Tafeln und anderes beschädigt.

Wiederholt haben Unbekannte beim Biberlehrpfad in Oberbüren SG gewütet.

«Und schon wieder wurde in Oberbüren getobt», heisst es in einer Medienmitteilung des WWF St. Gallen. Bereits zum wiederholten Mal wurde Material des Biberpfads entlang des Uferwegs der Thur beschädigt. «Es wurde ausgerissen, umgestossen, demoliert, abgeschraubt und zerschlagen», heisst es weiter. Betroffen waren unter anderem diverse Infotafeln, ein Sichtrohr und eine geschnitzte Biberfigur. Der Schaden der jüngsten Verwüstung belaufe sich auf mindestens 3000 Franken.

Anzeige erstattet

Da sich solche Vorfälle in den letzten Monaten häuften, will der WWF St. Gallen als Initiator und Mitfinanzierer des Lehrpfades nun ein Zeichen gegen «diesen respektlosen Trend» setzen. Vergangene Woche wurde deshalb Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Dies bestätigt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten. «In solchen Fällen wird jeweils der Tatort gesichtet, um zu sehen, ob es noch verwertbare Spuren gibt», so Schneider. Das sei in diesem Fall aber schwierig, weil für die Taten ein ziemlich grosses Zeitfenster infrage komme. Auch die Patrouillentätigkeit zu erhöhen, sei in einem solchen Fall eine Möglichkeit.