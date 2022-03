Ausgerissenes Pferd kollidiert bei Balgach SG mit zwei Autos und überlebt

Das Tier sowie die Fahrer der Autos blieben unverletzt. An diesem Auto entstand ein Sachschaden von rund 5’500 Franken.

Zwei Frauen im Alter von 31 und 55 Jahren waren mit ihren Pferden in Balgach SG auf einem Ausritt. Auf einem Feldweg im Riet wurden die Pferde von einem Hund erschreckt, weshalb sie ihre Reiterinnen abwarfen. Die 55-jährige Reiterin zog sich beim Sturz unbestimmte Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht werden. Die zweite Reiterin blieb unverletzt.

Die beiden Pferde rannten in Richtung Kriessern SG davon. Auf Höhe der Lehenstrasse kam es dann zu einer Kollision zwischen einem der Pferde und zwei Autos. Die Autofahrer sowie die Pferde blieben unverletzt. An einem der Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5’500 Franken. Die Pferde begaben sich nach der Kollision selbstständig zurück zu ihrem Hof und konnten dort eingefangen werden.