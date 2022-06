Strafbefehl: Ausgeschaffter kommt zurück und verprasst Firmengeld im Casino 

Den gefälschten Fahrausweis liess er beim Strassenverkehrsamt in einen Schweizer Fahrausweis umwandeln. Kurz darauf trat er eine Stelle als Chauffeur an.

Ein aus Serbien stammender Mann erhielt im Jahr 2018 ein zehnjähriges Einreiseverbot in die Schweiz. Dies hielt den Mann aber nicht davon ab, wieder in die Schweiz zurückzukehren, wo er sich vom 26. Januar 2022 bis 8. Juni 2022 wissentlich rechtswidrig aufhielt.

Im Januar reiste der 47-Jährige über Deutschland in die Schweiz ein und meldete sich in einer Gemeinde in St. Gallen an. Zuvor liess er sich in seinem Heimatland für rund 7000 Euro gefälschte Ausweise sowie einen gefälschten Fahrausweis unter einem anderen Namen anfertigen.