Küssnacht SZ: Ausgesetzt mit 40 Franken und vier Tage Zeit, den Heimweg zu finden – ohne Handy

Die Jugendanimation «Jugendhaus Oase» in Küssnacht schickt Jugendliche vom 3. bis zum 6. Mai auf den «Heiwäg». Zu Fuss und ohne Handy sollen sie den 45 Kilometer langen «Heiwäg» antreten und finden.

1 / 8 Auf dem «Heiwäg», ein Projekt des Jugendhauses Oase in Küssnacht am Rigi, suchen Jugendliche zwischen der sechsten Klasse und der dritten Oberstufe ihren «Heiwäg». Ganz ohne Handy, zu Fuss und mit 40 Franken pro Person. Jugendhaus Oase «Es macht total viel Spass», erzählt Y.E. 20 Minuten gegenüber. Sie war letztes Jahr dabei und erzählt, wie es war. Man lernt seine Gspänli auf eine andere Weise kennen, als wenn das Handy dabei ist, wie die 13 Jährige erzählt. Jugendhaus Oase Ihre Schlafplätze müssen sich die Jugendlichen selbst suchen. «Die Gastgeber sind immer sehr nett und freuen sich, wenn sie von unserer Reise erfahren», so Sami Charfeddine, der die Jugendlichen begleitet. Die Begleitpersonen halten sich auf dem Weg im Hintergrund, sind aber bei Notfällen da. Jugendhaus Oase

Darum gehts Das Jugendhaus Oase veranstaltet jedes Jahr seit 2020 im Frühjahr das Projekt «Heiwäg» für Jugendliche.

Ohne Handy, vier Tage, mit 40 Franken pro Person und zu Fuss sollen sie den «Heiwäg» zurück nach Küssnacht finden.

Sami Charfeddine, angehender Jugend-Sozialarbeiter des Jugendhauses Oase in Küssnacht, erzählt, wie sich die Jugendlichen die letzten Jahre auf dem Weg geschlagen haben.

Y.E., 13 Jahre alt, hat letztes Jahr mitgemacht und erzählt, dass es gar nicht so schlimm ist, vier Tage ohne Handy zu sein.

Auch dieses Jahr setzt das Jugendhaus Oase aus Küssnacht (SZ) Jugendliche irgendwo in der Natur aus. Ihre Challenge: Sie sollen ohne Handy den 45 Kilometer langen «Heiwäg» finden, zu Fuss und mit 40 Franken pro Person für vier Tage Abenteuer. Ganz alleine sind sie nicht, denn sie werden von zwei Personen des Jugendhauses betreut und begleitet.

Das Projekt «Heiwäg» der Oase findet in der ersten Woche der Frühlingsferien zum dritten Mal statt, diesmal aber in waschechter «Heiwäg»-Form, denn die Teenager laufen dieses Mal zurück nach Küssnacht. Letztes Jahr fanden etwa zehn Jugendliche den 75 Kilometer langen Weg von Neuenburg bis Bern, ganz ohne Handy. Mit dem Zug fuhren sie dann wieder zurück nach Küssnacht.

«Ich vermisste das Handy nur, weil ich keine Fotos machen konnte»

Y.E.* machte letztes Jahr mit. «Es war echt cool und lustig, ich vermisste mein Handy auch nicht wirklich. Auch bei der Anmeldung für die Reise hatte ich gar keine Zweifel, weil ich das Handy zu Hause lassen muss. Meine Freunde wussten ja, dass ich unterwegs bin», so die 13-Jährige, die in ihrer Freizeit viel Zeit in der Natur verbringt.

Mit ihren Geschichten vom «Heiwäg», mit nur einer Landkarte und einem Kompass, überzeugte sie zwei Freundinnen, dieses Jahr auch wieder mitzumachen. «Ich freue mich auf das Abenteuer. Man lernt die Gspäändli ganz anders kennen als sonst mit dem Handy», so Y.E. weiter. Um sich die Zeit handyfrei zu vertreiben, spielten sie viele Spiele, badeten in Seen oder kochten oft gemeinsam.

Was hältst du vom «Heiwäg»-Projekt? Super! Ein paar Offline-Tage in der Natur würden uns allen guttun. Gute Sache, aber ohne Handy draussen? Na ja … Das Handy muss man zu Hause lassen? Niemals. Ich will nur die Antworten sehen.

Es gibt kein «Rumgeheule», weil sie das Handy vermissen

Jugend-Sozialarbeiter in Ausbildung, Sami Charfeddine, begleitet die Teenager auf ihrer Reise gemeinsam mit einer weiteren Kollegin. Die beiden sind für die Teilnehmenden da, wenn es Notfälle geben sollte. «Als die Jugendlichen ihre Schlafplätze selbstständig für die Nacht suchten, war ich überwältigt, wie selbstbewusst sie diese Challenge gemeistert hatten. Die Gruppendynamik ist ganz anders, als wenn Handys im Spiel sind. Ohne Handy sind die Jugendlichen gezwungen, sich miteinander auszutauschen. Das ist schön zu beobachten», erzählt der 23-Jährige.

Bisher gab es über das Projekt nur positive Feedbacks, auch wenn manch einer oder eine aus Reflex in gewissen Momenten nach dem imaginären Handy in der Hosentasche griff und überrascht fragte: «Hey, hat jemand mein Handy gesehen, ich finde es nicht.» Das Offline-Leben tut den Jugendlichen gut, meint Charfeddine. «Besonders würde es jenen Jugendlichen guttun, die sich gerade wegen des Handyverbots nicht anmelden.»

Damit die Snapchat-Flammen bleiben, geben sie ihr Handy an Freunde

Wer Snapchat hat, kennts: Wenn man jeden Tag mit seinem Snapchat-Freund Bilder hin- und herschickt, baut man einen Streak auf und es erscheint eine Flamme. Damit diese Flamme nicht erlischt, muss man dem Freund innerhalb von 24 Stunden einen Snap schicken. «Damit das nicht passiert, geben Jugendliche, die auf dem ‹Heiwäg› sind, ihr Handy an Freunde weiter. Diese kümmern sich dann um das Lodern der Flamme», so Charfeddine. Leider ist genau das mit ein Grund, dass Jugendliche beim Offline-Experiment nicht mitmachen.

Dieses Jahr erwartet die Jugendlichen ein besonderes Abendteuer: Sie werden mit einem Bus in der Natur ausgesetzt. Dabei kriegen sie im Gegensatz zum letzten Jahr nicht mit, wo sie gelandet sind. Mit vielen kleinen Rätseln werden sie in den Tagen vom 3. bis zum 6. Mai ein Highlight erleben. Um welche Höhepunkte es genau geht, verraten wir natürlich nicht. Anmeldeschluss für den «Heiwäg» war am Freitag.

* Name der Redaktion bekannt

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.