Frauenfeld TG: «Ausgesetzte Kaninchen können Flora und Fauna zerstören»

1 / 5 Dieses schwarze Kaninchen ist nach wie vor in freier Wildbahn unterwegs. Facebook Das braune Kaninchen ist mittlerweile in seiner neuen Unterkunft. «Das Tier vermisst sein Gegenstück», sagt der Tierschutzverein Frauenfeld. Privat Das schwarze Kaninchen ist seit etwa drei Wochen in diesem Gebiet. Facebook

Darum gehts Fotos von zwei Kaninchen, die in Frauenfeld TG ausgesetzt wurden, tauchen aktuell immer wieder auf Facebook auf.

Das Kaninchen mit dem braunen Fell konnte mittlerweile eingefangen und neu vermittelt werden.

Das mit dem schwarzen Fell ist noch in freier Wildbahn unterwegs.

Wenn Haustiere in die Natur ausgesetzt werden, können sie zur Gefahr unserer Flora und Fauna werden.

In einer Facebook-Gruppe aus der Region Frauenfeld TG wurden seit den letzten drei Wochen immer wieder Fotos von Kaninchen gepostet, die beim Murg-Auen-Park umherschwirren sollen. Zwei Kaninchen sollen es sein, eines mit einem braunen Fell und eines mit einem schwarzen. Die Haustier-Kaninchen sollen ausgesetzt worden sein und haben eigentlich nichts in der Natur zu suchen. «Wenn die Kaninchen Parasiten oder Viren in sich tragen, die nicht in der Natur vorhanden sind, kommt Gefahr für unsere Flora und Fauna auf», sagt Melanie Bärtschi, Gründerin des Hoppel Paradiesli und Kaninchen-Expertin.

Zunächst war allerdings nur das Kaninchen mit dem schwarzen Fell in dem Gebiet unterwegs. «Das schwarze Kaninchen wurde während des Out in the Green Festivals vor drei Wochen durch eine Helferin eingefangen. Als diese Frau sich beim Tierschutz und dem Tierheim wegen der Aufnahme gemeldet hatte, fühlte sich niemand verantwortlich», sagt Bärtschi. Die Helferin musste das Tier also gezwungenermassen wieder freilassen, denn man konnte das Tier auch nicht allzu lange auf dem Festivalgelände festhalten.

Ein Kaninchen konnte eingefangen werden

Einige Zeit später wurde dann zusätzlich neben dem Kaninchen mit dem schwarzen Fell auch das braune in dem Gebiet gesichtet. «Eine Frau ging auf eigene Initiative vor Ort, um die aus den Facebook-Posts bekannten Kaninchen einzufangen. Weil das Kaninchen mit dem braunen Fell so zahm war, funktionierte das auch ohne Probleme. Sie meldete sich danach bei mir und ich vermittelte einen Platz für das Kaninchen. Es lebt nun bei einer Frau, die auch bereit wäre, das schwarze Kaninchen aufzunehmen», so Bärtschi weiter.

«Ein Tier auszusetzen, ist keine Option»

Jetzt bleibt nur noch ein Problemkind, beziehungsweise Problemhase. Bislang blieben die Einfangversuche des Tierschutzvereins Frauenfeld erfolglos – das Tier ist schlichtweg zu flink. Wohl auch, weil es mit zunehmender Dauer in Freiheit auch immer fitter und schneller wird. «Wenn wir konkrete Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes des Kaninchens erhalten, senden wir eine Person vor Ort und versuchen, es einzufangen», sagt der Tierschutzverein Frauenfeld auf Anfrage von 20 Minuten. Zusätzlich appellieren sie erneut, dass man auf keinen Fall ein Haustier aussetzen soll. «Es ist sicher keine Option, ein Tier auszusetzen. Auch wenn die Tierheime überfüllt sind, muss man trotzdem anfragen, oder man erstellt ein Inserat und versucht, sie privat zu vermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten.»

Gesundheitszustand des Tieres unbekannt

Ob der Schaden nicht bereits entstanden ist, wenn man zu lange wartet, ist für Melanie Bärtschi fraglich. «Man sollte das Tier so schnell wie möglich einfangen. Der Schaden an der Flora und Fauna könnte bereits entstanden sein. Wir wissen einfach nichts über den Gesundheitszustand oder das Geschlecht des Tieres. Zudem ist das Kaninchen leichte Beute für Raubtiere», so die Thurgauerin. Sie selbst war auch bereits vor Ort, um das Kaninchen einzufangen. Falls das Kaninchen in den nächsten Tagen nicht eingefangen werden kann, hofft man auf den Herbst. Dann ist es für das Tier nicht mehr so einfach, Nahrung zu finden und es wird irgendwann schwächer.

20 Minuten hat Melanie Bärtschi letzte Woche in ihrem «Hoppel Paradiesli» besucht. Sie erzählt von der Problematik, dass Kaninchen, die in der Corona-Zeit angeschafft wurden, jetzt ausgesetzt werden:

Melanie Bärtschi ist die Gründerin vom «Hoppel Paradiesli». Wer Hilfe für die Vermittlung seiner Hasen braucht, die er nicht mehr pflegen will, darf sich bei Melanie auf der Facebook-Seite «Hoppel Paradiesli» melden. 20min/ Shannon Zangger