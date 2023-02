US-Staat Nevada: Ausgesetzter Hund von Kojote-Rudel aufgenommen – «er führte sie sogar an»

Der Hund Ghost in der Ortschaft Henderson in Nevada ist bekannt.

Die Lebensgeschichte von Ghost ist äusserst ungewöhnlich: Der Hund war als Welpe in der Wüste im US-Staat Nevada ausgesetzt worden, er wäre gestorben, hätten Kojoten ihn nicht in ihrem Rudel aufgenommen. Zahlreiche Menschen hatten in den vergangenen Monaten den weissen Hund mit den Kojoten gesehen, der durch die Wüste mit der Gruppe zog, sie sogar anführte. Doch dann fing Ghost eines Tages an zu humpeln, der Hund schien verletzt zu sein. Da beschlossen die Menschen aus der Ortschaft Henderson, einzugreifen.