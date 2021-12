Indien – Ausgesetztes Baby überlebt kühle Nacht dank streunender Hündin

In einem Feld in der indischen Provinz Chattisgarh wurde das hilflose Mädchen ausgesetzt.

Eine streunende Hündin legte ihre eigenen Welpen zum Mädchen und wärmte dieses so in der Nacht.

In der indischen Provinz Chattisgarh ereignete sich ein vorweihnachtliches Wunder. Wie der «Mirror» berichtet, wurde mitten in der Nacht im Dorf Saristal ein Neugeborenes ausgesetzt. Die Nabelschnur war noch nicht einmal komplett abgetrennt. In dieser Gegend in Indien kann es nachts sehr kühl werden – die Temperaturen fallen teilweise auf unter zehn Grad. Die Überlebenschancen für ein schutzloses Baby stehen bei diesen Verhältnissen nicht gut.