Zürcher Aushilfslehrerinnen und Aushilfslehrer warten teils monatelang auf ihren Lohn

Dies, nachdem sie sich an die Schulleiterin der besagten Schule gewendet und sich öfters beim kantonalen Volksschulamt gemeldet hat.

Eine betroffene Vikarin erzählt, dass sie im Juni und Juli in einer Primarschule unterrichtet habe. Entlohnt wurde sie dafür erst im Dezember.

Vikarinnen und Vikare, welche in Schulen aushelfen, werden für ihre Einsätze teils sehr spät entlohnt.

Martina Loosli*, eine Studentin in der Primarlehrerinnenausbildung, berichtet im «Tagesanzeiger» etwa, dass sie für ihren Aushilfsjob im Sommer bis Ende November noch kein Geld gesehen hat. Nun könne sie nicht mehr alle Rechnungen rechtzeitig zahlen. «Wie soll ich meinem Vermieter erklären, dass ich seit vier Monaten im Rückstand bin, weil der Kanton nicht rechtzeitig zahlen kann?», schrieb Loosli in einem Mail an die Lohnverwaltung. Ob sie Anfang Jahr wie geplant nochmals vikarisiert, weiss Loosli noch nicht: «Ich habe keine Lust, bis im August auf meinen Lohn zu warten.»