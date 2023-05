Ausländeranteil in Schweizer Geschäftsleitungen auf Rekordhoch

Die ETH prüft, weniger Studierende aus dem Ausland aufzunehmen. Auch bei Schweizer Firmen steigt der Ausländeranteil: In der Geschäftsleitung der 100 grössten Arbeitgeber ist er auf ein Rekordhoch geklettert.

Der Ausländeranteil in der Geschäftsleitung ist bei den 100 grössten Schweizer Arbeitgebern nach Jahren der Stagnation wieder angestiegen: Rund 47 Prozent aller Menschen in den Geschäftsleitungen haben keinen Schweizer Pass. Das sei ein neuer Rekord, heisst es im Schillingreport vom Headhunter Schilling Partners.

Zuletzt pendelte sich der Ausländeranteil in den Geschäftsetagen bei 45 Prozent ein, nun geht er wieder rauf. Ausschlaggebend dafür sei, dass 56 Prozent der neuen Geschäftsleitungsmitglieder über keinen Schweizer Pass verfügen. Bei den neuen Verwaltungsratsmitgliedern (VR) sind es laut Studie 44 Prozent.

SMI-Konzerne suchen Manager im Ausland

Der Ausländerinnenanteil bei weiblichen Geschäftsleitungsmitgliedern betrug 54 Prozent, bei männlichen 45 Prozent. Bevor die Menschen aus 39 Nationen ihre Position antraten, waren 63 Prozent schon in der Schweiz oder in einer Schweizer Firma tätig – sie stiessen also schon im mittleren oder oberen Management dazu.