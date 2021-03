Nebst den nationalen Vorlagen gab es in der Ostschweiz diverse weitere Entscheide. So hat sich etwa St. Moritz gegen das Ausländerstimmrecht entschieden.

Darum gehts Am 7. März kommen nebst den nationalen mehrere kantonale und kommunale Vorlagen zur Abstimmung.

Hier findest du eine Übersicht über die wichtigsten Entscheide in der Ostschweiz.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von St. Moritz haben über das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer mit Niederlassungsbewilligung entschieden. Die Vorlage wurde deutlich mit 925 zu 471 Stimmen abgelehnt, wie die Gemeinde mitteilte. Es wurden 4 leere und 29 ungültige Stimmzettel abgegeben. Die Stimmbeteiligung lag bei ca. 55,5 Prozent. «Es ist kein gutes Zeugnis für ein sogenanntes Weltdorf», bilanziert Gemeindepräsident Christian Jott Jenny gegenüber dem SRF. In vielen Westschweizer Gemeinden können A usländer und A usländerinnen bereits heute auf kommunaler Ebene mitbestimmen. So auch in manchen Gemeinde n im Kanton Graubünden und Appenzell Ausserrhoden.

Wiler Stimmbevölkerung genehmigt Änderung der Gemeindeordnung

Die Energie- und Kommunikationssignalbeschaffung für die Technischen Betriebe Wil (TBW) kann vereinfacht werden. Die Wilerinnen und Wiler haben der dafür nötigen Änderung der Gemeindeordnung mit 5108 (86,01 Prozent) zu 831 zugestimmt. Mit der Änderung der Gemeindeordnung werden die entsprechenden Kompetenzen an den Stadtrat delegiert. Damit kann er zum Beispiel Verträge abschliessen, ohne den sonst üblichen Weg über das Parlament zu nehmen. «Der Stadtrat wird diese Kompetenzen mit einer umfassenden Risikosteuerung und Risikoüberwachung weiter an die Technischen Betriebe delegieren», heisst es am Sonntag in einer Mitteilung der Stadt.

Die neue Regelung entspreche den bereits heute in den beiden Städten St. Gallen und Gossau geltenden Kompetenzdelegationen, die ihre Versorgungsbetriebe ebenfalls als unselbständige öffentlich-rechtliche Unternehmen betreiben.

Flawil sagt Ja zum Holzbau, Ja zum Marktplatz und Nein zum Hochwasserschutzprojekt

Die Flawiler Stimmberechtigten haben über drei Sachgeschäfte abgestimmt, die die städtebauliche Entwicklung und das Zusammenleben im Dorf prägen. Der Gemeinderat ist erfreut, dass die Stimmbürgerschaft seinen Vorschlägen zum Neubau einer Dreifachhalle mit Musikschulzentrum im Feld sowie zur Neugestaltung des Marktplatzes gefolgt ist, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach wurde hingegen abgelehnt.

Neuer Landammann in Appenzell Ausserrhoden

Gewählt zum neuen Ausserrhoder Landammann wurde Dölf Biasotto (FDP) mit 12’494 Stimmen. Er folgt auf Alfred Stricker (parteiunabhängig). Die Wahlbeteiligung lag bei 39,5%. Bereits im Vorfeld galt die Wahl als reine Formsache, denn niemand war offiziell gegen den 59-jährigen Urnäscher als Gegenkandidat angetreten. Biasotto ist seit 2017 Regierungsrat und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft.

Oberbüren sagt Ja zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum

Das Reglement wurde mit 1235 Ja-Stimmen zu 318 Nein-Stimmen angenommen. Die Bedingungen für eine Videoüberwachung seien nach wie vor sehr streng, heisst es auf der Website der Gemeinde Oberbüren. Für jede Videoüberwachung werden der Zweck, das überwachte Gebiet, die Dauer, die Datensicherheit und die Aufbewahrung in einer Allgemeinverfügung festgehalten. Diese Allgemeinverfügung sei wiede­rum öffentlich aufzulegen. Die Aufnahmen müssen an einem sicheren Ort verwahrt werden und dürfen nur durch Entscheid der Er­mittlungsbehörden auf dringenden Verdacht hin an­geschaut werden. Zudem müssen die Aufnahmen nach kurzer Aufbewah­rungsdauer vernichtet werden. «Mit diesen Auflagen sind Ihre persönlichen Rechte je­derzeit geschützt», teilt der Gemeinderat mit.

Voraussichtlich werde in der nächsten Zeit der Oberstufenschulrat an den Gemeinderat gelan­gen und die Installation einer Videokamera beim Ve­lostäder des OZ Thurzelg beantragen. Der Gemeinderat werde anschliessend in einer Allgemeinverfügung den Zweck, das überwachte Gebiet, die Dauer, die Datensi­cherheit und die Aufbewahrung festhalten.

Nein zum Naturpark Rätikon

Das Projekt des internationalen Naturparks Rätikon ist in Graubünden deutlich gescheitert. Alle zehn daran beteiligten Prättigauer Gemeinden sagten Nein. In das Projekt sind nebst dem Prättigau auch Vorarlberg und Liechtenstein involviert. Entstehen hätte in der Gebirgslandschaft des Rätikons ein grenzüberschreitender internationaler Naturpark mit einer Fläche von über 1100 Quadratkilometer sollen.

Kreuzlingen sagt Ja zur Initiative «Festwiese»

Mit 53,3 Prozent hiessen die Kreuzlinger Stimmberechtigten die Volksinitiative «zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» gut. Es ist ein Rückschlag für das Kreuzlinger Stadthaus-Projekt. «Der Stadtrat ist enttäuscht, akzeptiert aber selbstverständlich den Entscheid der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Wir nehmen deren Auftrag entgegen und werden jetzt mögliche Varianten für die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung prüfen», erklärt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Diese Evaluation werde der Stadtrat breit abgestützt und ohne Vorbehalte vornehmen. Stadtpräsident Niederberger geht davon aus, dass eine Volksabstimmung mit dem Kreditantrag für eine optionale Lösung frühestens im Jahr 2023 vorgelegt werden kann.

Von den insgesamt 8512 Stimmberechtigten Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger gingen 4546 Stimmzettel ein. 2342 Personen hiessen die Volksinitiative gut, 2055 lehnten sie ab. 40 Stimmzettel waren leer, 109 ungültig. Die Stimmbeteiligung betrug 53,4 Prozent.