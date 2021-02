1 / 6 Er ärgert sich: Jonas Hiller, Präsident der Eisyhockeyspieler-Gewerkschaft SIHPU . Andy Mueller/freshfocus Grund ist er, Liga-Präsident Denis Vaucher. Er hat die Ausländerreform im Schweizer Eishockey ohne Einbindung der SIHPU vorangetrieben. freshfocus Am Wochenende hatten die Spieler aller National-League-Clubs mit einer Aktion gegen die Reform ein Zeichen setzen wollen. freshfocus

Darum gehts Die Erhöhung des Ausländerkontingents im Schweizer Eishockey von vier auf sieben Spieler ab der kommenden Saison scheint beschlossene Sache.

Die Spieler der National Clubs protestierten am Wochenende gegen die Reform.

Der Präsident der Spieler-Gewerkschaft, Jonas Hiller, ärgert sich über den Liga-Präsidenten Denis Vaucher. So hält Ersterer fest, dass es keine Einbindung der Gewerkschaft in den Entscheid gab.

Vaucher weist die Kritik hingegen zurück.

«Ich bin enttäuscht.» Das sagt Liga-Präsident Denis Vaucher gegenüber 20 Minuten. «Ich bin enttäuscht, dass die Liga nicht vorher über die Aktion informiert wurde.» Er habe zwar gewusst, dass sie stattfinde, aber nicht offiziell. «Ich erfuhr es über den Latrinenweg», so Vaucher.

Vaucher weist Vorwürfe zurück

Obwohl: Dass es ein Protest war, dieser Meinung ist Vaucher nicht. Er sagt: «Für mich war es mehr ein Bekenntnis zum Schweizer Eishockey. Dass der Nachwuchs unsere Zukunft ist, unsere Fans das Rückgrat und das Eishockey unsere Leidenschaft, sehen wir genau so.» Also doch alles gut? Nicht ganz. Der Liga-Direktor kritisiert die Spieler-Gewerkschaft Swiss Ice Hockey Players’ Union (SIHPU), die den Protest initiiert hatte. So weist er etwa den Vorwurf zurück, dass zwischen der SIHPU und der Liga kein Kontakt da gewesen sei.

«Ich habe es schon mehrfach gesagt und tue es wieder: Ich habe mehrmals mit Jonas Hiller, dem Präsidenten der Spieler-Gewerkschaft, gesprochen.» Vaucher erzählt von Gesprächen im September, November, Januar und im Februar. Man habe der Gewerkschaft das gesamte Reformpaket schriftlich zugestellt. Die Spieler-Gewerkschaft habe auch schriftlich Stellung genommen. Vaucher weiter: «Anfang März ist bereits wieder eine Telefonkonferenz geplant.»

Was bei den Gesprächen genau beredet wurde, will Vaucher nicht verraten. «Solche vertraulichen Gespräche gehören nicht an die Öffentlichkeit», ist er der Meinung. Und: «Fakt ist: Die Gewerkschaft ist gegen die Erhöhung der Ausländeranzahl. Mit anderen Punkten ist sie aber durchaus einverstanden.» Man führe einen gemeinsamen Dialog – «gerade hatte ich ein längeres Gespräch mit einem Vorstandsmitglied der SIHPU», so Vaucher.

Hiller bleibt dabei: Keine Einbindung

Dass es Gespräche gab, das verneint auch Ex-NHL-Star Hiller gegenüber 20 Minuten nicht. Dennoch zeigt sich der SIHPU-Präsident enerviert: «Ich habe mich sehr geärgert, als ich von Vauchers Äusserungen gehört habe.» Und meint damit die fehlende Einbindung in den Entscheidungsprozess. Zwar habe er die SIHPU im September bei einem Meeting der National League vorstellen und über die Anliegen derselben sprechen können. Allerdings konnte die neu gegründete National League AG da noch nicht sagen, wo und wie man die Spieler-Gewerkschaft einbinde. Und auf die schriftliche Stellungnahme der Liga-Reform, die man im November eingereicht hätte, habe er erst im Januar eine mündliche Rückmeldung erhalten.

Doch Hillers Kritik geht noch weiter: «Denis sagte mir im Januar, dass Ende des Monats nur über den Aktionärsbindungsvertrag entschieden werden sollte. Am 29. Januar habe ich und haben alle Spieler dann aus den Medien über den Entscheid zur Ausländerreform erfahren. Und ich musste sogar noch nachfragen, wie die Regelung im Detail aussehe, welche Unterscheidungen es gebe.»

Statt Schlammschlacht: Weiter den Dialog suchen

Es klingt, als sei die SIHPU in Vauchers Augen zumindest nur ein konsultierendes Organ. «Wenn die Liga etwas von uns will, dann kommen sie auf uns zu, aber umgekehrt werden wir nicht wirklich ernst genommen. Wir geben die Hand, haben versucht, auf sie zuzugehen, aber es kommt nichts zurück, man wird immer nur vertröstet», so der ehemalige Goalie der Schweizer Nationalmannschaft.