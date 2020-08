Martullo-Blocher

Ausländische Chefs «verstehen das System der Schweiz nicht»

Die SVP-Nationalrätin will den Inländervorrang stärken. Die Corona-Krise hätte die Situation vor allem für Junge und Alte noch verschärft, sagt Martullo-Blocher in einem Interview.

Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher spricht sich für einen stärkeren Inländervorrang aus. In vielen Schweizer Konzernen seien heute Ausländer an der Spitze und « verstehen das System der Schweiz nicht». Diese Firmenchefs kämen häufig aus dem EU-Raum und stimmten auch nicht an Volksabstimmungen ab, sagte Martullo-Blocher in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel). Viele dieser Chefs stünden auf der Seite der EU, auch weil sie auf staatliche EU-Aufträge hofften.