Root, 27. November 2020: Am Freitagnachmittag wurde in Root im Bereich des Lehrerparkplatzes des Schulhauses Widmermatte ein Schüler angefahren. Der Lenker des mutmasslich weissen BMWs fuhr davon, ohne sich um den verletzten Buben zu kümmern.

Gotthard-Tunnel, 27. November: Kurz nach 21.45 Uhr ist ein deutscher Fahrer in Richtung Süden unterwegs gewesen, als er sein Auto in eine Nische fuhr. Beim Wenden ist er über die doppelte Sicherheitslinie gefahren und hat seine Fahrt anschliessend in Richtung Norden fortgesetzt. Einen Tag später machte ein belgischer Autofahrer ein ähnliches Manöver im Tunnel.

Wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte, haben am Wochenende gleich drei PKW-Fahrer gefährliche Manöver im Gotthard-Tunnel gemacht. Bei den Zwischenfällen hat es keine Verletzten gegeben.

