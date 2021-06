Ausgebüxt oder ausgesetzt? - Ausländische Schlange in solothurnischem Garten entdeckt

Die Tiere leben in Nordamerika und sind ungiftig.

Diese Schlange entdeckte 20-Minuten-Leserin Samira G.* in ihrem Garten.

Das Tier ist in der Schweiz überlebensfähig und stellt keine Gefahr für Menschen dar.

Eine Leserin entdeckte in ihrem Garten eine nicht einheimische Schlange.

Samira G.* war gerade im Garten beschäftigt, als sie im Augenwinkel eine Bewegung auf einem Steinhaufen wahrnahm. Zuerst meinte die Solothurnerin eine Maus zu sehen: «Dann erkannte ich die Schlange und bin ungemein erschrocken.» Weil die 33-Jährige diese Schlangenart noch nie gesehen hatte, informierte sie die Polizei und postete ein Foto vom Tier auf Facebook. Schnell wird klar: Es handelt sich um eine Kornnatter. Die Tiere sind in der Schweiz nicht beheimatet. «Als die Polizei eintraf, war das Tier bereits weg.» Die Polizisten hätten jedoch Entwarnung gegeben: «Die Schlange ist nicht giftig .» Bei der Kornnatter handelt es sich um eine Schlangenart aus Nordamerika.

Die Beamten seien davon ausgegangen, dass die Schlange entflohen sei oder ausgesetzt wurde. Das weckte Mitleid bei G.: «Ich will nicht, dass sie draussen verhungert oder im Winter erfriert.» Dies dürfte jedoch nicht der Fall sein, wie Schlangen-Spezialistin Hilde Villars auf Anfrage von 20 Minuten ausführt. Sie ist Besitzerin des Schlangenzoos in Eschlikon TG. «Auch wenn das Tier immer mit toten Mäusen gefüttert wurde, ist es überlebensfähig.» Der Jagdinstinkt verkümmere nicht so leicht. Auch könnte das Tier den Schweizer Winter überstehen: «Wenn sie sich im Boden eingräbt oder ein Versteck ausserhalb des Frostbereichs findet, hat sie gute Chancen.»