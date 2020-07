Gerichtsentscheid

Ausländische Studierende dürfen doch in den USA bleiben

Wer wegen Corona ausschliesslich Online-Kurse besuchen kann, hätte das Land im Herbst verlassen müssen. Dagegen haben mehrere Unis erfolgreich geklagt.

Die drohende Ausweisung zahlreicher ausländischer Studenten aus den USA ist vom Tisch: Die US-Regierung nimmt eine geplante Visa-Regelung zurück, mit der ausländische Studenten bei der ausschliesslichen Belegung von Online-Kursen im Wintersemester zur Ausreise gezwungen werden sollten. Das geht aus dem Protokoll der Anhörung eines Bundesgerichts in Boston hervor, bei der es am Dienstag (Ortszeit) um den Fall ging. Die Einwanderungsbehörde ICE hatte die umstrittene Regelung in der vergangenen Woche angekündigt.

Die Massnahme zielte auf ausländische Studenten an US-Universitäten ab, an denen von Herbst an wegen des Coronavirus nur Online-Kurse angeboten werden. Die Studierenden sollten das Land verlassen oder an Hochschulen mit persönlichen Vorlesungen wechseln – letzteres hielten Betroffene vor dem Start des Wintersemesters Anfang September für unrealistisch.